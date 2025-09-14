У трикотажній максісукні та босоніжках: принцеса Марія-Олімпія приїхала на модний показ

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

На вихідних принцеса Марія-Олімпія відвідала показ мод Khaite у межах Тижня моди весна-літо 2026 у The Shed, у Нью-Йорку.

Дівчина вдягнулась у чорну трикотажну максісукню з довгими рукавами та мініатюрним вирізом «човник», доповнивши її широким поясом, що підкреслює талію, чорними босоніжками на мініатюрних підборах і маленьким шкіряним клатчем.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія зробила макіяж, трохи підкресливши очі і нанесла рожевий блиск на губи, а її волосся було розпущене. Також вона мала нюдовий манікюр.

Декількома днями раніше 29-річна принцеса була помічена під час відвідування показу Brandon Maxwell. Там Марія-Олімпія сяяла в картатій подовженій сорочці та мініатюрних шортах, а також блиснула стрункими ногами і взула туфлі-мюлі від ALAÏA.