- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
У трикотажній максісукні та босоніжках: принцеса Марія-Олімпія приїхала на модний показ
Єдина дочка грецького принца Павлоса та кронпринцеси Марі-Шанталь перебуває зараз у Нью-Йорку.
На вихідних принцеса Марія-Олімпія відвідала показ мод Khaite у межах Тижня моди весна-літо 2026 у The Shed, у Нью-Йорку.
Дівчина вдягнулась у чорну трикотажну максісукню з довгими рукавами та мініатюрним вирізом «човник», доповнивши її широким поясом, що підкреслює талію, чорними босоніжками на мініатюрних підборах і маленьким шкіряним клатчем.
Принцеса Марія-Олімпія зробила макіяж, трохи підкресливши очі і нанесла рожевий блиск на губи, а її волосся було розпущене. Також вона мала нюдовий манікюр.
Декількома днями раніше 29-річна принцеса була помічена під час відвідування показу Brandon Maxwell. Там Марія-Олімпія сяяла в картатій подовженій сорочці та мініатюрних шортах, а також блиснула стрункими ногами і взула туфлі-мюлі від ALAÏA.