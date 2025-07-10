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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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706
Час на прочитання
1 хв

У трикотажній сукні без бюстгальтера: принцеса Марія-Олімпія відвідала модний показ у Парижі

Грецька принцеса відвідала показ Паризького тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія була зазнімкована перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у Парижі.

У принцеси було розпущене її коротке волосся, вона зробила ніжний макіяж очей з блискучими тінями і яскравою помадою нафарбувала губи. Марія-Олімпія вирішила не вдягати жодних аксесуарів, залишивши свій образ максимально натуральним.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Нагадаємо, ми також показували у якому образі з’явилася на шоу Balenciaga акторка Ніколь Кідман. Зірка одягла жакет на голе тіло, вийшло дуже пікантно.

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