- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 706
- Час на прочитання
- 1 хв
У трикотажній сукні без бюстгальтера: принцеса Марія-Олімпія відвідала модний показ у Парижі
Грецька принцеса відвідала показ Паризького тижня моди.
Принцеса Марія-Олімпія була зазнімкована перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осінь/зима 2025/2026 у Парижі.
У принцеси було розпущене її коротке волосся, вона зробила ніжний макіяж очей з блискучими тінями і яскравою помадою нафарбувала губи. Марія-Олімпія вирішила не вдягати жодних аксесуарів, залишивши свій образ максимально натуральним.
Нагадаємо, ми також показували у якому образі з’явилася на шоу Balenciaga акторка Ніколь Кідман. Зірка одягла жакет на голе тіло, вийшло дуже пікантно.