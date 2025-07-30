У трикотажній сукні і пітонових туфлях: папараці заскочили невістку Дональда Трампа у Шотландії

Ерік і Лара Трампи / © Associated Press

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До обʼєктивів папараці біля Trump International Golf Links в Абердинширі потрапили сини президента США Дональда Трампа — Ерік Трамп із дружиною Ларою і Дональд Трамп-молодший зі своєю коханою Беттіною Андерсон.

Ерік і Лара Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Нашу увагу привернув образ Лари Трамп. Вона вийшла з гелікоптера у трикотажній білій сукні в рубчик довжини міді, яка мала комір, золоті ґудзики, рюші-манжети, чорну облямівку та накладні невеликі кишені.

Ерік і Лара Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Вбрання Лара скомбінувала з гостроносими пітоновими туфлями на високих шпильках карамельного відтінку. Вона зробила укладання з локонами, одягла на обличчя коричневі сонцезахисні окуляри і завершила лук діамантовими прикрасами.

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Нагадаємо, Лара Трамп раніше постала у вітрівці, білому поло і піскових штанях.