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У трикотажній сукні і пітонових туфлях: папараці заскочили невістку Дональда Трампа у Шотландії
Лара Трамп разом із чоловіком прибули до Шотландії на відкриття гольф-клубу.
До обʼєктивів папараці біля Trump International Golf Links в Абердинширі потрапили сини президента США Дональда Трампа — Ерік Трамп із дружиною Ларою і Дональд Трамп-молодший зі своєю коханою Беттіною Андерсон.
Нашу увагу привернув образ Лари Трамп. Вона вийшла з гелікоптера у трикотажній білій сукні в рубчик довжини міді, яка мала комір, золоті ґудзики, рюші-манжети, чорну облямівку та накладні невеликі кишені.
Вбрання Лара скомбінувала з гостроносими пітоновими туфлями на високих шпильках карамельного відтінку. Вона зробила укладання з локонами, одягла на обличчя коричневі сонцезахисні окуляри і завершила лук діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Лара Трамп раніше постала у вітрівці, білому поло і піскових штанях.