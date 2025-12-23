У цікавому топі і спідниці з торочкою: Мішель Обама продемонструвала гарний аутфіт від Chanel

Мішель Обама

Реклама

Мішель Обама продемонструвала гарний образ на презентації своєї нової книжки «The Look» у Верхньому Іст-Сайді.

Вона з’явилася там в ансамблі помаранчево-червоного відтінку з колекції бренду Chanel весна-літо 2026 від дизайнера Матьє Блазі. Вбрання складалося з топа без рукавів і з текстурованою обробкою, яка імітувала пір’я, та спідниці-олівця з торочкою, що розширюється до низу.

Мішель Обама/Фото Miles Diggs

Аутфіт Обама доповнила чорно-білими туфлями. Експерша леді зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах і темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці — каблучка.

Реклама

Мішель Обама/Фото Miles Diggs

Нагадаємо, Мішель Обама розповіла, як обрала своє весільне вбрання.