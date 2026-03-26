У цікавих сережках і з брошкою-тризубом: новий діловий образ Олени Зеленської на зустрічі у Вашингтоні
Перша леді з робочим візитом перебуває у Сполучених Штатах.
Олена Зеленська у межах другого дня саміту «Виховання майбутнього разом» у Вашингтоні зустрілася з першим джентльменом Словенії Алешем Мусаром. Вона подякувала йому за підтримку України.
Світлини із зустрічі дружина президента опублікувала в Instagram.
«Мій колега — активний учасник Саміту перших леді та джентльменів. Поговорили про наступний, уже шостий за ліком, Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться, як завжди, у Києві. Знову оберемо тему, актуальну для всього світу, і запропонуємо дієві рішення, які потім винесемо на поля Організації Об’єднаних Націй. Минулого року саме так ми з колегами порушили в ООН тему освіти, яка змінює світ», — зазначила Зеленська.
Олена постала на зустрічі у строгому чорному костюмі, який складався з однобортного подовженого жакета і штанів. До жакету вона прикріпила золоту брошку у вигляді тризуба.
У першої леді було укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і нові цікаві золоті сережки у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська у перший день саміту у Вашингтоні з’явилася у карамельному костюмі і золотих круглих сережках.