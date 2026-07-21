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У туфлях кольору металік і пом’ятих штанях: новий образ прем'єр-міністерки Італії
Джорджа Мелоні обрала для ділової зустрічі літній світлий костюм.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустріла свого португальського колегу Луїса Монтенегро у дворі Палаццо Кіджі в Римі.
Для офіційної церемонії зустрічі політикиня обрала молочний костюм у смужку в тон. Комплект складався з подовженого однобортного жакета з великими накладними кишенями та широких прямих штанів, які були трішки пом’яті. Під жакет Джорджа одягла кремовий вязаний топ з блискітками.
Аутфіт очільниця італійського уряду доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. Прем’єрка зробила ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні у смарагдовому костюмі та золотих туфлях постала на саміті НАТО.