У туфлях кольору металік і пом’ятих штанях: новий образ прем'єр-міністерки Італії

Джорджа Мелоні / © Getty Images

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустріла свого португальського колегу Луїса Монтенегро у дворі Палаццо Кіджі в Римі.

Для офіційної церемонії зустрічі політикиня обрала молочний костюм у смужку в тон. Комплект складався з подовженого однобортного жакета з великими накладними кишенями та широких прямих штанів, які були трішки пом’яті. Під жакет Джорджа одягла кремовий вязаний топ з блискітками.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Аутфіт очільниця італійського уряду доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. Прем’єрка зробила ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.

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Нагадаємо, Джорджа Мелоні у смарагдовому костюмі та золотих туфлях постала на саміті НАТО.

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