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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

У туфлях кольору металік і пом’ятих штанях: новий образ прем'єр-міністерки Італії

Джорджа Мелоні обрала для ділової зустрічі літній світлий костюм.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустріла свого португальського колегу Луїса Монтенегро у дворі Палаццо Кіджі в Римі.

Для офіційної церемонії зустрічі політикиня обрала молочний костюм у смужку в тон. Комплект складався з подовженого однобортного жакета з великими накладними кишенями та широких прямих штанів, які були трішки пом’яті. Під жакет Джорджа одягла кремовий вязаний топ з блискітками.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Аутфіт очільниця італійського уряду доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. Прем’єрка зробила ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у смарагдовому костюмі та золотих туфлях постала на саміті НАТО.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
272
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