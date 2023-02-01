У туфлях-човниках і блузці з ланцюгами: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала медичний центр

Перша леді Франції вийшла у світ у новому стильному образі.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали відкриття медичного реабілітаційного центру Station Debout Парижі.

Там президентське подружжя поспілкувалося із працівниками і пацієнтами центру. Вони також сфотографувалися із французьким солдатом Сулейманом, який був поранений у Малі під час операції Бархане.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у чорному костюмі, який складався із жакету з блискавками на рукавах і прямих штанів, і чорній водолазці із принтом ланцюгів. Навколо шиї вона обмотала чорний шарф.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Вбрання Бріжит доповнила чорними туфлями-човниками. Вона зробила собі укладання з прикореневим об'ємом і улюблений макіяж смокі-айс. На руці була масивна каблучка з камінням.

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм-трійку, білу сорочку, чорну краватку з принтом літери H і чорні туфлі.

Нагадаємо, на заході у Єлисейському палаці місіс Макрон з'явилася у чорній сукні, розшитій стразами, і чорному класичному жакеті.

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