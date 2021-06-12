У туфлях як у Меган і в браслеті Діани: герцогиня Кембриджська вибрала незвичайний ансамбль

Розглядаємо гардероб Кетрін, адже вона вибрала для заходу багато цікавих аксесуарів.

11 червня в відбувся захід для лідерів G7 в Корнуоллі, на який також запросили британську королівську сім'ю. Зіркою вечора стала 95-річна королева Єлизавета, яка багато жартувала і навіть розрізала торт мечем, а ось герцогиня Кембриджська стала зразком елегантності і розкішного смаку, адже прийшла на захід в красивому образі.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Associated Press

Ансамбль герцогині складався з молочної сукні-пальта від Alexander McQueen, яке прикрашали великі ґудзики на талії і широкі лацкани. Вбрання вона поєднала з розкішним вінтажним клатчем із бісером та вишивкою від бренду Josef і туфлями-човниками з вирізами і бантиками на п'ятці від бренду Aquazzura.

Герцогиня Кембриджська в туфлях Aquazzura / Associated Press

Цікаво, що точно такі ж туфлі любить і герцогиня Сассекська Меган. У них вона неодноразово з'являлася на публіці під час виконання своїх обов'язків. У Меган було кілька пар у різних кольорах.

Герцогиня Сассекському Меган в туфлях від Aquazzura / Getty Images

Також не можна не відзначити і прикраси, які герцогиня вибрала, адже її браслет із перлів раніше належав принцесі Діані. У цій прикрасі вона з'являлася 1989 року на відкритті нового культурного центру в Гонконгу.

Герцогиня Кембриджська в браслеті принцеси Діани / Associated Press

Принцеса Діана, 1989 рік / Getty Images

Браслет принцеси Діани / Getty Images

Сережки в формі листя Кетрін вибрала теж не нові, адже вже їх одягала раніше.

Герцогиня Кембриджська Кетрін / Associated Press

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