У туніці та штанах-палацо: королева Камілла та король Чарльз на державному банкеті

Король Чарльз і королева Камілла відвідали державний банкет у резиденції президента Найробі.
Під час урочистої вечері король Чарльз III виступив з промовою, в якій висловив "найбільший сум і глибокий жаль" з приводу "провини минулого", але прямих вибачень від імені корони не приніс.
76-річна королева Камілла сяяла у туніці красивого блакитного кольору з розсипом страз та штанях у стилі палацо від Анни Валентайн. З прикрас на королеві були сережки Van Cleef & Arpels, намисто у вигляді змії теж від цього бренду, мініатюрна підвіска Kiki Mcdonough та туфлі сріблястого кольору на платформі. Камілла зробила укладання та вечірній макіяж, а в руках тримала клатч та хустку.
Король Чарльз III був у синьому костюмі, світлій сорочці, краватці та ідеально начищених чорних туфлях.
Державний візит знаменує собою першу поїздку короля та королеви до країни Співдружності від моменту його вступу на престол після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, організовану на запрошення президента Кенії Вільяма Руто. А також присвячено 60-річчю незалежності Кенії, яке офіційно святкується 12 грудня.
Нагадаємо, вчора королева Камілла продемонструвала образ у білому пальті, коли відвідала бібліотеку у Кенії.
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