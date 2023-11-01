У туніці та штанах-палацо: королева Камілла та король Чарльз на державному банкеті

Під час урочистої вечері король Чарльз III виступив з промовою, в якій висловив "найбільший сум і глибокий жаль" з приводу "провини минулого", але прямих вибачень від імені корони не приніс.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

76-річна королева Камілла сяяла у туніці красивого блакитного кольору з розсипом страз та штанях у стилі палацо від Анни Валентайн. З прикрас на королеві були сережки Van Cleef & Arpels, намисто у вигляді змії теж від цього бренду, мініатюрна підвіска Kiki Mcdonough та туфлі сріблястого кольору на платформі. Камілла зробила укладання та вечірній макіяж, а в руках тримала клатч та хустку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III був у синьому костюмі, світлій сорочці, краватці та ідеально начищених чорних туфлях.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Державний візит знаменує собою першу поїздку короля та королеви до країни Співдружності від моменту його вступу на престол після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року, організовану на запрошення президента Кенії Вільяма Руто. А також присвячено 60-річчю незалежності Кенії, яке офіційно святкується 12 грудня.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора королева Камілла продемонструвала образ у білому пальті, коли відвідала бібліотеку у Кенії.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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