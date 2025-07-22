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У твідовій мінісукні і з відрослим манікюром: прессекретарка Трампа дала інтерв'ю
Керолайн Левітт любить носити твідові вбрання.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт дала інтерв’ю Fox News у Вашингтоні.
Перед журналістами вона постала у твідовій мінісукні з короткими рукавами, срібними ґудзиками, джинсовим коміром і клапанами для кишень. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.
Аутфіт Керолайн доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з ремінцями з камінням. Із прикрас вона обрала лаконічні сережки, каблучки з діамантами і стильний годинник.
Левітт зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж. А от манікюр прессекретарка не встигла або забула оновити: яскраво-червоний гель-лак на нігтях вже помітно відріс.
Нагадаємо, Керолайн Левітт вистпуила на пресбрифінгу у кокетливому образі. На ній була біла трикотажна мінісукня з плісованою спідницею, короткими рукавами, синьо-чорною вишивкою.