У твідовій мінісукні і з відрослим манікюром: прессекретарка Трампа дала інтерв'ю

Керолайн Левітт / © Associated Press

Реклама

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт дала інтерв’ю Fox News у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Перед журналістами вона постала у твідовій мінісукні з короткими рукавами, срібними ґудзиками, джинсовим коміром і клапанами для кишень. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Аутфіт Керолайн доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з ремінцями з камінням. Із прикрас вона обрала лаконічні сережки, каблучки з діамантами і стильний годинник.

Реклама

Керолайн Левітт / © Associated Press

Левітт зробила гарну зачіску з локонами і ніжний макіяж. А от манікюр прессекретарка не встигла або забула оновити: яскраво-червоний гель-лак на нігтях вже помітно відріс.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт вистпуила на пресбрифінгу у кокетливому образі. На ній була біла трикотажна мінісукня з плісованою спідницею, короткими рукавами, синьо-чорною вишивкою.