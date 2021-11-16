У твідовій сукні та білому пальті: королева Летиція з чоловіком Філіпом вітали президента Італії

У твідовій сукні та білому пальті: королева Летиція з чоловіком Філіпом вітали президента Італії

Іспанські монархи сьогодні також відвідали робочий захід.

Сьогодні у Королівському палаці в Мадриді вони приймають президента Італії Серджо Маттарелла та Лауру Маттарелла.

Для офіційної зустрічі 49-річна королева Летиція обрала твідову сукню, яку поєднала з білим пальтом, сірими туфлями-човниками на підборах та сірою сумкою. Також талію Її Величності підкреслював тонкий сірий пояс.

Король Філіп VI та королева Летиція / Getty Images

Летиція традиційно була в захисній масці, як і її чоловік король Філіп, навіть незважаючи на те, що зустріч проходила на вулиці. Іспанські монархи не поспішають з'являтися на публіці без масок. Довге волосся Летиція розпустила, зробила насичений макіяж очей і одягла улюблені сережки у вигляді пелюсток.

Король Філіп VI був одягнений у довге тепле пальто та темно-синій класичний костюм.

Король Філіп VI та королева Летиція / Getty Images

Дочка президента Італії – Лаура – прибула на зустріч у чорному короткому жакеті та білих широких штанах, а зверху одягла чорне пальто. Сумка та туфлі у неї також були чорного кольору. Президент Серджо Маттарелла – вдівець, його дружина Маріса К'яцзезе померла 2012 року. Представницькі функції взяла на її старша дочка Лаура.

Серджо і Лаура Маттарелло та іспанське королівське подружжя — королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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