У твідовій сукні та чорних слінгбеках: королева Летиція відвідала церемонію

Після повернення з Нідерландів до Іспанії королівська пара одразу повернулась до роботи.

Сьогодні король Філіп VI і королева Летиція були присутні на врученні літературної премії "Мігель де Сервантес" 2023 в Університеті Алькала-де-Енарес в Мадриді. Цього року премія дісталася Луїсу Матео Дієсу.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція приїхала на церемонію в новій сукні з твіду довжини міді, із закритим круглим вирізом, французькими рукавами та спідницею-трапецією з правильним розкльошеним силуетом. На рукавах та талії було оздоблення торочкою. До вбрання королева підібрала чорні туфлі з відкритою п'ятою та гострим носком від Massimo Dutti та сумку від Hugo Boss на короткій ручці.

Також на Її Величності були сережки з австралійськими перлами та діамантовою ниткою у білому золоті, які Летиція одягає досить часто і каблучка Coreterno. Вона розпустила і уклала блискуче волосся і зробила макіяж.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнув чорний фрак, сірі штани, блакитну жилетку, білу сорочку та темно-фіолетову краватку. Взутий монарх був у чорні туфлі.

Під час візиту до Нідерландів, нагадаємо, Філіп носив переважно класичні костюми, а його дружина сяяла в яскравих сукнях. Деколи здавалося, що вони з королевою Максимою змагаються за звання найефективнішої королеви цього туру.

Королева Максима та королева Летиція / Фото: Getty Images

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