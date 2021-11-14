У твідовій сукні та прикрасах принцеси Діани: герцогиня Кейт із чоловіком Вільямом на Фестивалі пам'яті

Вчора герцог і герцогиня Кембриджські разом з іншими членами королівської родини прибули до Royal Albert Hall на Фестиваль пам'яті.

Захід традиційно проходить у Лондонському королівському залі мистецтв та наук імені Альберта, який ще називають Королівським Альберт-холом. Щорічний Фестиваль пам'яті проводиться Британським королівським легіоном та присвячений людям, які загинули внаслідок конфлікту.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям з іншими членами сім'ї / Associated Press

Герцогиня Кембриджська вчора з'явилася на публіці у твідовій чорній сукні, яку Кейт вперше одягла 2019 року, коли вона була присутня на спеціальному виступі Дорогого Евана Гансена у Вест-Енді.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

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Сукня з рукавами три чверті, довжини міді, прикрашена дорогоцінним камінням на ґудзиках ідеально поєднувалася з перлинними сережками принцеси Діани від Collingwood&Sons і перлинним браслетом з діамантово-перлинною застібкою, що теж належала раніше принцесі Уельській. В руках у Кетрін був клатч від Alexander McQueen, а на грудях сяяла нова брошка від Королівського Британського Легіону, позолочена з кристалами у вигляді макових квітів. У Кейт було гарне укладання та вечірній макіяж.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям також був одягнений у чорний костюм, до якого підібрав білу сорочку та краватку у бордово-чорну смужку. На піджаку у принца були дві медалі та брошка у вигляді червоного маку – символу пам'яті.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

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