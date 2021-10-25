У твідовій сукні зі шкіряними вставками: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

У твідовій сукні зі шкіряними вставками: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Політикиня повторила образ.

Юлія Тимошенко на черговому засіданні Верховної Ради продемонструвала стильний аутфіт. Політикиня з'явилася у стінах парламенту у твідовій сукні по фігурі із чорними шкіряними вставками та декоративними ґудзиками.

Свій діловий лук вона доповнила улюбленою останнім часом зачіскою - низьким хвостом, який вона кладе на один бік. У вухах у неї були срібні сережки-кільця, а на обличчі – окуляри у чорній оправі.

Юлія Тимошенко / УНІАН

До речі, у цій сукні Юлія Володимирівна з'являлася у квітні на круглому столі на тему "Відкриття ринку землі: як земельна реформа вплине на українців". Тільки тоді образ вона доповнила елегантною вечірньою зачіскою з кучерями та іншими сережками.

Юлія Тимошенко/Скрин із відео

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