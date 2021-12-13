У твідовій сукні зі шкіряними вставками: Юлія Тимошенко виступила у парламенті

У твідовій сукні зі шкіряними вставками: Юлія Тимошенко виступила у парламенті

Народна депутатка не боїться повторювати образи.

Юлія Тимошенко – справжня модниця. Щодня вона підбирає для себе стильні луки, в яких зявляється у Верховній Раді. Політикиня також не боїться час від часу повторювати свої аутфіти.

Так, на сьогоднішньому виступі на Погоджувальній раді у парламенті пані Тимошенко постала у твідовій обтислій сукні з чорними шкіряними вставками та декоративними ґудзиками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Трішки іншою була у неї зачіска – Юлія Володимирівна зробила прикореневий об'єм та зібрала волосся у хвіст. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками. Ніжний мейкап та оптичні окуляри у темній оправі завершили її діловий лук.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Минулого разу нардепка у стінах парламенту у цій сукні мала такий вигляд.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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