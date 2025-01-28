У твідовому чорному міні: стильна Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel

38-річна Шарлотта Казірагі ніколи не пропускає це модне дійство, а особливо покази Дому Chanel, обличчям якого вона є.

Шарлотта була зазнімкована фотографами перед показом Chanel Haute Couture весна-літо 2025 в межах Паризького тижня моди. Вона приїхала в чорній короткій сукні-пальті з твіду, розшитій паєтками з коміром-стійкою, одягла чорні щільні колготи і високі чоботи на стійких підборах, а в руках тримала сумку-бочку від Chanel.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Шарлотта Казірагі зібрала волосся в недбалий пучок, зробила легкий макіяж очей і зовсім небагато підкреслила натуральним бальзамом губи. Мала прозорий манікюр і кілька золотих каблучок на пальцях. Вона мала елегантний та стильний вигляд.

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