У твідовому чорному міні: стильна Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel

Племінниця князя Монако Альбера II відвідала Паризький тиждень моди.
38-річна Шарлотта Казірагі ніколи не пропускає це модне дійство, а особливо покази Дому Chanel, обличчям якого вона є.
Шарлотта була зазнімкована фотографами перед показом Chanel Haute Couture весна-літо 2025 в межах Паризького тижня моди. Вона приїхала в чорній короткій сукні-пальті з твіду, розшитій паєтками з коміром-стійкою, одягла чорні щільні колготи і високі чоботи на стійких підборах, а в руках тримала сумку-бочку від Chanel.
Шарлотта Казірагі зібрала волосся в недбалий пучок, зробила легкий макіяж очей і зовсім небагато підкреслила натуральним бальзамом губи. Мала прозорий манікюр і кілька золотих каблучок на пальцях. Вона мала елегантний та стильний вигляд.
Раніше ми показували вам, який вигляд мають двоє підрослих синів монакської журналістки.
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