У твідовому комбінезоні: племінниця князя Монако відвідала показ Chanel у Парижі

Шарлотта Казіраги була присутня на показі жіночого одягу Chanel сезону осінь-зима 2025-2026 в межах Паризького тижня моди у Гран-Пале у столиці Франції.

Шарлотта не здивувала вибором аутфіту і позувала перед камерами фотографів у чорно-білому твідовому комбінезоні від Chanel з розрізами на штанинах, який доповнила лакованими туфлями на підборах, мініатюрною золотою підвіскою з каменем на шиї, браслетом із каменів на зап'ясті та кількома золотими каблучками.

У Карізагі був макіяж у натуральних відтінках, а волосся вона уклала об'ємними локонами на один бік.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

У Парижі Шарлотта перебуває ще минулого тижня і відвідувала світську тусовку Grand Diner du Louvre, що ознаменувала старт Тижня моди. Тоді на публіці вона з'явилася у світлій максісукні з розрізом спереду і чорному пальті зверху, взута Шарлотта була в лаковані туфлі на підборах, а в руках тримала чорну сумку Chanel.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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