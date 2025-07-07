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У твідовому костюмі і рожевих туфлях: прессекретарка Трампа в образі ляльки Барбі зустрілася з журналістами
Керолайн Левітт продемонструвала на роботі гламурний лук у стилі Barbiecore.
Прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт вийшла до журналістів біля Білого дому у Вашингтоні, щоб відповісти на їхні запитання.
Цього дня Левітт обрала для своєї появи образ ляльки Барбі. На ній був кремовий топ і рожевий твідовий костюм із блакитно-білою ниткою, який складався із мініспідниці із золотими ґудзиками і вкороченого жакета на затин та V-подібного вирізу.
Аутфіт Керолайн доповнила рожевими лакованими гостроносими туфлями на високих шпильках. Прессекретарка розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою і завершила лук діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Керолайн Левітт прийшла на пресбрифінг у Білому домі у блакитній трикотажній мінісукні в рубчик із коміром, короткими рукавами та імітацією кишень.