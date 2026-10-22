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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У твідовому костюмі та чоботях на підборах: кронпринцеса Вікторія зустрілася з президентом Латвії

Шведська спадкоємиця престолу зустрілася з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом під час відвідин Національного історичного музею Латвії у Ризі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцеса Вікторія та президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Кронпринцеса Вікторія та президент Латвії Едгарс Рінкевичс / © Getty Images

49-річна Вікторія одяглася для цієї ділової зустрічі у твідовий картатий спідничний костюм теплого відтінку з торочкою на подолі спідниці, доповнивши вбрання блузкою кольору шампанського та темними замшевими чоботями на підборах.

Кронпринцеса зібрала волосся в улюблений пучок, зробила стриманий макіяж, що підкреслює її природні риси, а у вухах у неї були золоті сережки-висячки з кількох ланок.

Кронпринцеса Вікторія та президент Латвії Едгарс Рінкевичс / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та президент Латвії Едгарс Рінкевичс / © Getty Images

Раніше цього тижня кронпринцеса з'явилася на державному бенкеті на честь президента Сінгапуру Тхармана Шанмугаратнама та його дружини Джейн Юміко Іттогі у Королівському палаці у Стокгольмі.

Шведська королівська родина та президентське подружжя Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

Шведська королівська родина та президентське подружжя Сінгапуру / © instagram.com/kungahuset

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