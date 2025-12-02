ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

У твідовому костюмі та чорному пальті: королева Летиція з чоловіком приїхала на виставку

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали виставку у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Їхні королівські Величності були присутні на відкритті виставки, присвяченої королеві Вікторії Євгенії, яка проходить у Галереях королівських колекцій Королівського палацу в Мадриді.

Відвідувачі матимуть змогу побачити першу монографічну виставку, присвячену колишній королеві-консорту початку XX століття. На виставці представлено понад 350 експонатів, включаючи листи, особисті речі, портрети, одяг та прикраси, що відтворюють історію її життя та важливу роль у модернізації монархії.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція вкотре дала зрозуміти, що твід був, є і завжди буде одним із її улюблених варіантів одягу в гардеробі. Вона з’явилася на заході у біло-чорному твідовому спідничному костюмі з оздобленням торочкою, взула шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах, зверху одягла чорне пальто і в руках тримала улюблену шкіряну сумку від Carolina Herrera.

Її Величність доповнила образ лаконічними сережками-висячками з перлинами та каблучкою Coreterno на пальці — однією з найулюбленіших прикрас, яку вона носить не знімаючи. Волосся королева розпустила і зробила гарний виразний макіяж.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Летиція сяяла на бенкеті в королівському палаці в чорній сукні та тіарі, вітаючи президентське подружжя Німеччини, що прибуло з візитом до Іспанії.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie