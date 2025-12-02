- Дата публікації
У твідовому костюмі та чорному пальті: королева Летиція з чоловіком приїхала на виставку
Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали виставку у Мадриді.
Їхні королівські Величності були присутні на відкритті виставки, присвяченої королеві Вікторії Євгенії, яка проходить у Галереях королівських колекцій Королівського палацу в Мадриді.
Відвідувачі матимуть змогу побачити першу монографічну виставку, присвячену колишній королеві-консорту початку XX століття. На виставці представлено понад 350 експонатів, включаючи листи, особисті речі, портрети, одяг та прикраси, що відтворюють історію її життя та важливу роль у модернізації монархії.
Королева Летиція вкотре дала зрозуміти, що твід був, є і завжди буде одним із її улюблених варіантів одягу в гардеробі. Вона з’явилася на заході у біло-чорному твідовому спідничному костюмі з оздобленням торочкою, взула шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах, зверху одягла чорне пальто і в руках тримала улюблену шкіряну сумку від Carolina Herrera.
Її Величність доповнила образ лаконічними сережками-висячками з перлинами та каблучкою Coreterno на пальці — однією з найулюбленіших прикрас, яку вона носить не знімаючи. Волосся королева розпустила і зробила гарний виразний макіяж.
Нагадаємо, нещодавно Летиція сяяла на бенкеті в королівському палаці в чорній сукні та тіарі, вітаючи президентське подружжя Німеччини, що прибуло з візитом до Іспанії.