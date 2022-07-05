У твідовому костюмі і босоніжках на екстремально високій платформі: принцеса Таїланду у стильному луку прийшла на показ Chanel

У твідовому костюмі і босоніжках на екстремально високій платформі: принцеса Таїланду у стильному луку прийшла на показ Chanel

Сіріваннаварі Наріратана продемонструвала на фешншоу ефектний аутфіт.

Показ нової колекції Chanel Haute Couture Fall Winter 2022-2023, який відбувся в межах Тижня моди у Парижі, відвідала принцеса Таїланду, дизайнерка Сіріваннаварі Наріратана.

Її Величність славиться чудовим почуттям стилю. На фешншоу вона постала у твідовому чорно-білому костюмі Chanel, який складався із жакета і спідниці, та бежевому топі.

Аутфіт Сіріваннаварі доповнила пудровими босоніжками на екстремально високій платформі і сумочкою Chanel.

Сіріваннаварі Наріратана / Фото: Getty Images

Принцеса зробила собі скромну зачіску, прикрасивши її білим бантом, і макіяж з персиковою помадою. У вухах у неї були лаконічні ніжно-рожеві сережки, а на пальці – каблучка з величезним діамантом.

Сіріваннаварі Наріратана / Фото: Getty Images

Бордовий педикюр і французький манікюр з бордовим акцентом завершили її стильний образ.

Що відомо про принцесу Таїланду

35-річна Сіріваннаварі Наріратана є єдиною донькою короля Таїланду Маха Вачіралонгкорна (Рами X).

Дівчина займається спортом. Раніше вона представляла Таїланд на міжнародних вітрильних регатах, виступала за країну на 23-х Іграх Південно-Східної Азії. Наріратана навіть отримала командне золото у турнірі з бадмінтону на Філіппінах.

Принцеса також любить велоспорт і верхову їзду. У вересня 2013 вона стала сертифікованим тренером з верхової їзди у престижній французькій школі наїзників.

Навчалася вона на факультеті образотворчого мистецтва у Бангкоку, де отримала ступінь бакалавра за спеціальністю "Мода і текстиль".

Після закінчення університету Сіріваннаварі подорожувала світом і пройшла стажування у Модних домах Balmain, Giorgio Armani, Christian Dior, Bvlgari, Salvatore Ferragamo.

Принцеса брала участь у фешнпоказах. У 2007 році вона дебютувала зі своїм першим показом у Парижі. У цьому її підтримав французький кутюр'є П'єр Бальмен.

Нині принцеса влаштовує Тижні моди у Бангкоку. І вона є частою гостею фешншоу у Лондоні, Мілані і Парижі.

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