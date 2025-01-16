У твідовому костюмі і довгому пальті: королева Летиція вийшла у світ

Це перший публічний захід Її Величності після того, як вона та її чоловік король Філіп VI провів свою дочку принцесу Леонор у шестимісячний круїз морем в межах навчання принцеси у військово-морській школі.

Королева Летиція відвідала палац маркіза Саламанки у Мадриді, де головувала на заході, організованому Фондом мікрофінансування BBVA, на тему "Насіння для стійкого майбутнього".

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На публіці Летиція з'явилася в костюмі з твіду з торочкою, який одягла в поєднанні з чорним довгим пальтом і взула чорні туфлі-човники із замші на невисоких підборах і в руках тримала сумку на чорній короткій ручці.

Королева розпустила своє густе довге волосся, одягла мініатюрні золоті сережки і зробила макіяж у теплих відтінках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у порту, проводжаючи доньку у плавання, королева Летиція з'явилася в особливому аксесуарі на голові.

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