У твідовому костюмі і елегантних сережках: принцеса Кіко відвідала фабрику протезів

Японська принцеса мала ніжний і елегантний вигляд.
Принцеса Кіко відвідала фабрику протезів кінцівок Японського Червоного Хреста у Тібі.
Там вона постала у світлому твідовому костюмі, який складався з приталеного жакета з поясом і спідниці за коліна. Вбрання вона доповнила коричневими шкіряними туфлями з округлими носками.
Кіко зробила акуратну зачіску, легкий макіяж, гігієнічний манікюр, вуха прикрасила елегантними перлинними сережками, а шию – намистом із перлів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Кіко заразилася невідомою хворобою.
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