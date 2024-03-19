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У твідовому костюмі і елегантних сережках: принцеса Кіко відвідала фабрику протезів

У твідовому костюмі і елегантних сережках: принцеса Кіко відвідала фабрику протезів

У твідовому костюмі і елегантних сережках: принцеса Кіко відвідала фабрику протезів

Принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Японська принцеса мала ніжний і елегантний вигляд.

Принцеса Кіко відвідала фабрику протезів кінцівок Японського Червоного Хреста у Тібі.

Там вона постала у світлому твідовому костюмі, який складався з приталеного жакета з поясом і спідниці за коліна. Вбрання вона доповнила коричневими шкіряними туфлями з округлими носками.

Принцеса Кіко / © Getty Images
Принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Кіко зробила акуратну зачіску, легкий макіяж, гігієнічний манікюр, вуха прикрасила елегантними перлинними сережками, а шию – намистом із перлів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Кіко заразилася невідомою хворобою.

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