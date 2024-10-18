У твідовому костюмі і керамічних сережках: принцеса Како на виставці картин

Японська принцеса не часто носить штанні костюми.

Принцеса Японії Како продовжує свої культурні поїздки. Цього разу вона відвідала виставку картин в Орібе-но-Сато у місті Токі.

Там вона з'явилася у чорному топі і твідовому костюмі блакитного відтінку, який складався з двобортного жакета без коміра і широких штанів зі стрілками.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт Її Величність доповнила чорними шкіряними туфлями з круглими носками і стійкими підборами, а також чорним клатчем.

Како зібрала волосся у низький хвіст, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха цікавими керамічними сережками.

Нагадаємо, минулого разу принцеса Како захопила ефектним образом у червоній сукні і з червоною помадою на губах. У такому яскравому луку вона прийшла до музею.

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