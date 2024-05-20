У твідовому костюмі і перлинних сережках: принцеса Кіко зіграла на бубні

Спадковий принц Японії Фуміхіто зі своєю дружиною принцесою Кіко взяли участь у заході у дитячому центрі в Кобе. Вони разом із дітьми та їхніми батьками зіграли у бубни.

Там принцеса постала у кольоровому твідовому костюмі, який складався з класичного жакета і спідниці міді, а також у білому топі.

Принцеса Кіко і принц Фуміхіто / Фото: Getty Images

У неї була акуратна зачіска, біла захисна маска на обличчі, перлинні сережки і срібний годинник.

Принц був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку у білу смужку.

Нагадаємо, принцеса Кіко відвідала фабрику протезів кінцівок Японського Червоного Хреста у Тібі. Для цього візиту вона обрала світлий твідовий костюм, який складався з приталеного жакета з поясом і спідниці за коліна.

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