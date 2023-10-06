У твідовому костюмі і з червоною помадою: новий вихід прем’єр-міністерки Латвії

Евіка Сіліня обрала для свєї появи на саміті класику.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у другий день Європейського саміту в Гранаді зявилася у класичному вбранні.

На Евіці був білий твідовий костюм довжини міді з красивими декоративними ґудзиками. Образ вона доповнила бежевими туфлями на шпильках.

Евіка Сіліня / Фото: Getty Images

Сіліня зробила укладання, макіяж із червоною помадою і прикрасила шию підвіскою з камінням на ланцюжку. На руці була каблучка з великим камінчиком.

Нагадаємо, у перший день саміту Евіка Сіліня з'явилася у чорній спідниці-олівці і червоній блузці, яка мала єпископські рукава і золотистий значок у зоні декольте.

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