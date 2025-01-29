У твідовому костюмі та високих чоботях: принцеса Олександра на вулицях Парижа

25-річна принцеса Олександра Ганноверська була зазнімкована перед одним із показів сезону весна-літо 2025. Одягнена дочка принцеси Кароліни була у твідовий костюм від Chanel, що складається з жакету та мініатюрної спідниці. Принцеса доповнила свій образ високими шкіряними чоботями на квадратних підборах, в руках тримала маленьку шкіряну сумку-бочку від Chanel на ремінці-ланцюжку та мобільний телефон. На шиї у Олександри була прикраса від Chanel, волосся було розпущене, а в макіяжі вона підкреслила очі чорними стрілками. Чорним був і манікюр дівчини.

Принцеса Олександра / Фото: Getty Images

Також на Паризькому тижні моди фотографи зазнімкували і її сестру – Шарлотту Казірагі. Вона була у твідовому чорному міні теж від Chanel і зі схожою сумкою в руках.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

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