У твідовому костюмі та з красивою зачіскою: королева Сільвія та король Карл Густав представили нове фото

Королева Сільвія і король Карл Густав зазнімковані у вітальні королівського замку на старовинному дивані. Монарх одягнений у чорний костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а його дружина королева Сільвія у твідовому жакеті, під яким фіолетова блузка та у твідовій короткій спідниці.

У королівському акаунті в Instagram монархи привітали всіх з Різдвом.

Волосся королеви гарно укладено у зачіску, у вухах сяють сережки, а на обличчі легкий макіяж очей і трохи підкреслені губи помадою до тону її вбрання.

У грудні, нагадаємо, королева Сільвія відсвяткувала 80-річний ювілей. З цього приводу палац ділився новими фотографіями Її Величності, на яких вона зазнімкована в красивій бірюзовій сукні.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

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