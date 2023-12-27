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У твідовому костюмі та з красивою зачіскою: королева Сільвія та король Карл Густав представили нове фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У твідовому костюмі та з красивою зачіскою: королева Сільвія та король Карл Густав представили нове фото

Король Карл Густав та королева Сільвія / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Шведські король та королева на Різдво опублікували нове спільне фото.

Королева Сільвія і король Карл Густав зазнімковані у вітальні королівського замку на старовинному дивані. Монарх одягнений у чорний костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а його дружина королева Сільвія у твідовому жакеті, під яким фіолетова блузка та у твідовій короткій спідниці.

У королівському акаунті в Instagram монархи привітали всіх з Різдвом.

Волосся королеви гарно укладено у зачіску, у вухах сяють сережки, а на обличчі легкий макіяж очей і трохи підкреслені губи помадою до тону її вбрання.

У грудні, нагадаємо, королева Сільвія відсвяткувала 80-річний ювілей. З цього приводу палац ділився новими фотографіями Її Величності, на яких вона зазнімкована в красивій бірюзовій сукні.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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