У твідовому костюмі й елегантних прикрасах: Гілларі Клінтон виступила на національному з’їзді

Експерша леді США та колишня державна секретарка країни мала гарний вигляд на політичному заході.

Колишня держсекретарка Гілларі Клінтон виступила на національному з’їзді Демократичної партії у Чикаго.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Там вона постала в ефектному аутфіті. На Гілларі був твідовий світло-фісташковий жакет із великими накладними кишенями, який вона скомбінувала з білими прямими широкими штанями і шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Образ Клінтон доповнила акуратним укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками та помадою кольору курної троянди. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руки – золотими браслетами і каблучкою.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гілларі Клінтон у сукні з аплікаціями і V-подібним вирізом із чоловіком прийшла на державну вечерю.

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