У твідовому костюмі й елегантних прикрасах: Гілларі Клінтон виступила на національному з’їзді

Експерша леді США та колишня державна секретарка країни мала гарний вигляд на політичному заході.
Колишня держсекретарка Гілларі Клінтон виступила на національному з’їзді Демократичної партії у Чикаго.
Там вона постала в ефектному аутфіті. На Гілларі був твідовий світло-фісташковий жакет із великими накладними кишенями, який вона скомбінувала з білими прямими широкими штанями і шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.
Образ Клінтон доповнила акуратним укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками та помадою кольору курної троянди. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руки – золотими браслетами і каблучкою.
Нагадаємо, Гілларі Клінтон у сукні з аплікаціями і V-подібним вирізом із чоловіком прийшла на державну вечерю.
Читайте також:
- В золотаво-жовтому вбранні й туфлях з бантами: 76-річна Гілларі Клінтон відвідала прем'єру на Бродвеї
- Обідки Гілларі Клінтон: який вигляд мала жінка за рік до того, як стала першою леді Америки
- З особливим браслетом і букетом квітів: Гілларі Клінтон на заході у Берліні