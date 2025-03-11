У твідовому костюмі з орхідеями: Іванка Трамп продемонструвала вишуканий образ від Oscar de la Renta

Іванка Трамп продемонструвала в Instagram свій новий вишуканий аутфіт.

На знімках донька президента постала у вишуканому твідовому костюмі темно-синього відтінку від бренду Oscar de la Renta. Він складався зі спідниці міді і приталеного жакета, прикрашеного квітковими аплікаціями у вигляді орхідей. А ще вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка зробила укладання з м'якими локонами, вечірній макіяж, темно-вишневий манікюр і прикрасила вуха перлинними сережками.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп минулого разу позувала у блискучій сукні до колін з чорними квітковими аплікаціями, вишивкою, пікантним декольте і розрізами з осінньої колекції бренду Peter Pilotto 2012 року. У цьому луку вона засвітила ортез на нозі.

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