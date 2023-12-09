У твідовому костюмі з поясом-бантом: молодша сестра Кейт Міддлтон потрапила під приціл фотографів

Захід вона відвідала зі своїм чоловіком – Джеймсом Меттьюзом.

40-річна Піппа Міддлтон – молодша сестра принцеси Уельської Кетрін – відвідала третій різдвяний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Захід традиційно був організований Кейт і зібрав практично усіх членів британської королівської родини, а також деяких їхніх близьких друзів.

Але якщо принцеса одягла білий аутфіт, то Піппа віддала перевагу твідовому костюму від бренду Saloni, який складався з подовженого кардигану та прямих штанів. Під костюм жінка одягла просту чорну однотонну водолазку.

Образ Піппа завершила чорними туфлями від Emmy London, невеликим клатчем, зачіскою, макіяжем та сережками з цитринами та діамантами від бренду Kiki McDonough.

Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюз / Фото: Getty Images

Різдвяний концерт також відвідали і діти Уельських: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Наймолодший представник сім'ї – 5-річний Луї – привернув особливу увагу, оскільки знову не втримався від пустунства.

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