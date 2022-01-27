У твідовому пальті та в компанії чоловіка: Шарлотту Казіраги сфотографували в Парижі

У твідовому пальті та в компанії чоловіка: Шарлотту Казіраги сфотографували в Парижі

У Парижі триває Тиждень моди, який відвідують багато зірок і навіть королівські особи.

Днями там відбувся показ нової весняно-літньої колекції Дому Chanel. Головною зіркою показу стала онука Грейс Келлі – Шарлотта Казірагі.

35-річна Шарлотта, дочка монакської принцеси Кароліни, є амбасадором ДомуChanel, і саме їй надали можливість відкривати шоу Паризького тижня моди. Що вона і зробила, сидячи верхи на коні.

Шарлотта Казірагі / Getty Images

Також папараці заскочили Шарлотту в компанії чоловіка Димитрія Рассама. Подружжя відвідало приватний обід Chanel у Парижі. Шарлотта була одягнена в сині джинси, довге чорне пальто і лаковані черевики, через плече у дівчини висіла сумка від Chanel.

Шарлотта Казірагі / Getty Images

Її чоловік також був у джинсах та пальті, а взутий у кольорові кросівки від New Balance. На шиї Димитрія був бежевий шарф.

Димитрій Рассам та Шарлотта Казірагі / Getty Images

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