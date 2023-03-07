У твідовому пальті та яскравому взутті: Шарлотта Казірагі на показі Chanel у Парижі

Шарлотта одинадцята у черзі на трон Монако. Але на показах французького Дому моди з'являється, як амбасадорка бренду, співпрацювати з яким вона розпочала 2020 року.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

У січні 2022 року Казіраги навіть брала участь у шоу, виїхавши на подіум верхи на коні. Тоді Шарлотті надали можливість відкривати шоу Паризького тижня моди.

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Цього разу 36-річна королівська особа просто гостя. Вона приїхала на показ у довгому твідовому пальті під яке одягла чорну максісукню і взула червоні мюлі з лакованої шкіри на величезній платформі та підборах теж від Chanel. До тону взуття Шарлотта зробила ідеальний червоний манікюр, а на її пальцях виблискувало кілька золотих каблучок. Волосся Казіраги зібрала в пучок і зробила легкий макіяж, лише трохи підкресливши очі та губи. Зараз Шарлотта Казірагі чекає на третю дитину, але в такому образі навіть не роздивитися її живіт.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, показ Chanel у Парижі також відвідали Пенелопа Крус та Зої Салдана.

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