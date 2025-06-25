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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
693
Час на прочитання
1 хв

У твідовому рожевому міні: леді Амелія Віндзор на вечірці в Кенсінгтонському саду

Леді Амелія Віндзор відвідала літню вечірку у галереї Serpentine Gallery 2025 у галереї Serpentine у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія Віндзор

Амелія Віндзор / © Getty Images

Аристократка обрала для появи на публіці мініатюрну рожеву сукню міді на широких бретельках, зі сріблястою сумкою на ручці-ланцюжку та взула рожеві босоніжки на високих підборах та платформі. На шиї леді Амелії було кілька тонких золотих ланцюжків з підвісками, зробила гарний легкий макіяж і розпустила волосся.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Цю саму вечірку в Кенсінгтонських садах у Лондоні відвідали й сестри Спенсер — леді Амелія та леді Еліза. Обидві сестри постали перед камерами у червоних максісукнях без бретельок.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

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