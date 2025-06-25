У твідовому рожевому міні: леді Амелія Віндзор на вечірці в Кенсінгтонському саду

Амелія Віндзор / © Getty Images

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Аристократка обрала для появи на публіці мініатюрну рожеву сукню міді на широких бретельках, зі сріблястою сумкою на ручці-ланцюжку та взула рожеві босоніжки на високих підборах та платформі. На шиї леді Амелії було кілька тонких золотих ланцюжків з підвісками, зробила гарний легкий макіяж і розпустила волосся.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Цю саму вечірку в Кенсінгтонських садах у Лондоні відвідали й сестри Спенсер — леді Амелія та леді Еліза. Обидві сестри постали перед камерами у червоних максісукнях без бретельок.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images