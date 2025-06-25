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У твідовому рожевому міні: леді Амелія Віндзор на вечірці в Кенсінгтонському саду
Леді Амелія Віндзор відвідала літню вечірку у галереї Serpentine Gallery 2025 у галереї Serpentine у Лондоні.
Аристократка обрала для появи на публіці мініатюрну рожеву сукню міді на широких бретельках, зі сріблястою сумкою на ручці-ланцюжку та взула рожеві босоніжки на високих підборах та платформі. На шиї леді Амелії було кілька тонких золотих ланцюжків з підвісками, зробила гарний легкий макіяж і розпустила волосся.
Цю саму вечірку в Кенсінгтонських садах у Лондоні відвідали й сестри Спенсер — леді Амелія та леді Еліза. Обидві сестри постали перед камерами у червоних максісукнях без бретельок.