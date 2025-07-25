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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

У твідовому штанному костюмі: королева Летиція сяяла на заході в Жироні

Королева Іспанії Летиція відвідала зустріч із Молодіжною консультативною радою, а також з переможцями різних конкурсів премії «Принцеси Жирони» у Жироні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

На публіці цього разу королева з’явилася у костюмі з твіду темно-синього кольору від Sfera. Він складався з двобортного структурованого блейзера із золотими ґудзиками до тону спереду та підкресленими плечима та штанів-кльош зі стрілками.

Лук королева доповнила білим топом, бежевою сумкою від Carolina Herrera та світлими туфлями з круглими носами на невисоких підборах, а у вухах у неї були невеликі золоті сережки-кільця. У Її Величності було розпущене волосся і легкий макіяж був на обличчі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, для церемонії «Принцеси Жирони» королева Летиція обрала також штанний костюм. Він був від іспанського бренду Mango, який вона поєднувала з чорним топом та туфлями від Sezane у стилі «Мері Джейн» на невисоких підборах.

Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеса Жирона» / © Getty Images

Іспанська королівська родина на церемонії «Принцеса Жирона» / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

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