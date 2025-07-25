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У твідовому штанному костюмі: королева Летиція сяяла на заході в Жироні
Королева Іспанії Летиція відвідала зустріч із Молодіжною консультативною радою, а також з переможцями різних конкурсів премії «Принцеси Жирони» у Жироні.
На публіці цього разу королева з’явилася у костюмі з твіду темно-синього кольору від Sfera. Він складався з двобортного структурованого блейзера із золотими ґудзиками до тону спереду та підкресленими плечима та штанів-кльош зі стрілками.
Лук королева доповнила білим топом, бежевою сумкою від Carolina Herrera та світлими туфлями з круглими носами на невисоких підборах, а у вухах у неї були невеликі золоті сережки-кільця. У Її Величності було розпущене волосся і легкий макіяж був на обличчі.
Нагадаємо, для церемонії «Принцеси Жирони» королева Летиція обрала також штанний костюм. Він був від іспанського бренду Mango, який вона поєднувала з чорним топом та туфлями від Sezane у стилі «Мері Джейн» на невисоких підборах.