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У твідовому топі та штанях: стильна королева Летиція склала компанію чоловікові Філіпу на аудієнції

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У твідовому топі та штанях: стильна королева Летиція склала компанію чоловікові Філіпу на аудієнції

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанські монархи сьогодні дали аудієнцію у палаці Сарсуела у Мадриді.

Сьогодні король Філіп VI та королева Летиція зустрілися у палаці зі збірною Іспанії з водного поло. 50-річна королева одягла твідовий топ без рукавів з широкими чорними штанами від Hugo Boss, доповнивши образ гостроносими туфлями кольору курної троянди на стійких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція мала гарне укладання, макіяж на обличчі, а у вухах потрійні мініатюрні сережки-кільця. Її Величність вітала чоловічу та жіночу команди з водного поло разом із чоловіком-королем.

Філіп VI був одягнений у темно-синій костюм у тонку смужку, який він поєднав із білою смугастою сорочкою та краваткою у дрібний квітковий принт. Обутий Його Величність був у туфлі-лофери.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А вчора ввечері королева Летиція з'явилася на публіці в одязі, який носила п'ять років тому і мала розкішний вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1363
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