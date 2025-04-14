У твідовому вбранні і сережках-квітах: принцеса Како сходила на матч із жіночого тенісу

Принцеса Како / © Getty Images

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Принцеса Како побувала на Кубку Біллі Джин Кінга — це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Зокрема вона подивилася матч між Японією і Канадою.

На спортивному змаганні Како постала у закритому сіро-синьому твідовому вбранні з короткою торочкою на комірі і подолі топа.

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Аутфіт принцеса доповнила скромною зачіскою «Мальвінка» з чубчиком на чолі і ніжним макіяжем. Вуха вона прикрасила синіми сережками у вигляді квітів із намистинами.

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Нагадаємо, принцеса Како одягла на виставку винаходів жінок закриту сукню кольору індиго довжини міді з коміром-стійкою.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Японська принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images