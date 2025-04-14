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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У твідовому вбранні і сережках-квітах: принцеса Како сходила на матч із жіночого тенісу

Японська принцеса у скромному образі прийшла на спортивні змагання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како побувала на Кубку Біллі Джин Кінга — це найбільші міжнародні командні змагання у жіночому тенісі. Зокрема вона подивилася матч між Японією і Канадою.

На спортивному змаганні Како постала у закритому сіро-синьому твідовому вбранні з короткою торочкою на комірі і подолі топа.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт принцеса доповнила скромною зачіскою «Мальвінка» з чубчиком на чолі і ніжним макіяжем. Вуха вона прикрасила синіми сережками у вигляді квітів із намистинами.

Нагадаємо, принцеса Како одягла на виставку винаходів жінок закриту сукню кольору індиго довжини міді з коміром-стійкою.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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