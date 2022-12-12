У твідовому вбранні від Louis Vuitton: стильна Бріжит Макрон на зустрічі з Оленою Зеленською

Перші леді Франції дуже тепло зустріла у Єлисейському палаці свою українську колегу.

Бріжит Макрон сьогодні, 12 грудня, зустрічала у себе в гостях у Єлисейському палаці свою українську колегу – Олену Зеленську. Саме із цієї зустрічі перша леді України розпочала свій офіційний візит до Франції.

Макрон дуже тепло і привітно зустріла Зеленську біля входу у палац. Вони обійнялися і Бріжит мило поцілувала свою колегу у щоку. Після цього вони з радістю позували фотографам, щоб зробити гарні світлини.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Перша леді Франції була одягнена у стильне сіре твідове вбрання від Louis Vuitton із золотими ґудзиками на спідниці довжини міді, щільні чорні колготи і чорні замшевимі ботильйони на підборах.

Бріжиит зробила улюблену зачіску, насичений макіяж очей, прикрасила руки золотим браслетом і каблучками з камінням.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Getty Images

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Пані Зеленська з'явилася на зустрічі в образі total black, який складався з прямих штанів, жакету цікавого крою з накидкою і шкіряних туфель на шпильках.

Лук Олена завершила низьким пучком, ніжним мейкапом і сережками-півниками від українського бренду GUNIA Project.

Нагадаємо, під час свого візиту до США Бріжит Макрон продемонструвала аутфіт в елегантному сірому костюмі, який складався із прямих штанів зі стрілками і подовженого двобортного жакету із золотими ґудзиками та великими накладними кишенями з клапанами.

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