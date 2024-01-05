У твідовому вбранні з золотистими акцентами: президентка Європейського центрального банку у Парижі

Президентка Європейського центрального банку, ексочільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард прибула до Єлисейського палацу після церемонії вшанування покійного французького політика і колишнього президента Європейської комісії Жака Делора, який помер 27 грудня у віці 98 років.

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Лагард, як завжди, демонструє своїм виглядом французький шарм. Вона була одягнена у твідове вбрання срібно-чорного кольору із золотими ґудзиками та золотими акцентами на комірі і манжетах. На ній також був чорний топ і чорні рукавички.

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін зробила акуратне укладання і завершила аутфіт срібними сережками з камінням.

Коли фотографи робили знімки, вона широко їм усміхалася.

Нагадаємо, на похороні Жака Делора були також президентське подружжя Макронів і Урсула фон дер Ляєн.

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