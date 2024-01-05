Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У твідовому вбранні з золотистими акцентами: президентка Європейського центрального банку у Парижі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
81
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У твідовому вбранні з золотистими акцентами: президентка Європейського центрального банку у Парижі

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін Лагард, як завжи, своїм виглядом демонструє чудове почуття стилю.

Президентка Європейського центрального банку, ексочільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард прибула до Єлисейського палацу після церемонії вшанування покійного французького політика і колишнього президента Європейської комісії Жака Делора, який помер 27 грудня у віці 98 років.

Крістін Лагард / © Associated Press
Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Лагард, як завжди, демонструє своїм виглядом французький шарм. Вона була одягнена у твідове вбрання срібно-чорного кольору із золотими ґудзиками та золотими акцентами на комірі і манжетах. На ній також був чорний топ і чорні рукавички.

Крістін Лагард / © Associated Press
Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін зробила акуратне укладання і завершила аутфіт срібними сережками з камінням.

Коли фотографи робили знімки, вона широко їм усміхалася.

Нагадаємо, на похороні Жака Делора були також президентське подружжя Макронів і Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
81
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація