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У твідовому жакеті і кремових слінгбеках: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на зустрічі з Трампом
Подружжя Стармерів зустрілися з Трампом у Шотландії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармері і його дружина Вікторія Стармер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом у гольф-клубі Trump Turnberry у Тернберрі, Шотландія.
Пані Стармер з’явилася на зустрічі у білому твідовому жакеті і сукні міді кольору слонової кістки. Аутфіт Віктрія доповнила кремовими слінгбеками на невисоких підборах.
Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із помадою кольору запорошеної троянди і червоний манікюр. Вуха прикрасила лаконічними сережками-кільцями, а на руках були каблучки і браслет.
Кір Стармер був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку з принтом, а Дональд Трамп — у темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.
Нагадаємо, Вікторія Стармер на кінних перегонах імені короля Георга VI на іподромі Аскот з’явилася у червоній сукні міді з коміром і ґудзиками в тон.