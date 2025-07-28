У твідовому жакеті і кремових слінгбеках: дружина прем'єр-міністра Великої Британії на зустрічі з Трампом

Дональд Трамп, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармері і його дружина Вікторія Стармер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом у гольф-клубі Trump Turnberry у Тернберрі, Шотландія.

Дональд Трамп, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Пані Стармер з’явилася на зустрічі у білому твідовому жакеті і сукні міді кольору слонової кістки. Аутфіт Віктрія доповнила кремовими слінгбеками на невисоких підборах.

Дональд Трамп, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж із помадою кольору запорошеної троянди і червоний манікюр. Вуха прикрасила лаконічними сережками-кільцями, а на руках були каблучки і браслет.

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Дональд Трамп, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Кір Стармер був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку з принтом, а Дональд Трамп — у темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку.

Дональд Трамп, Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Стармер на кінних перегонах імені короля Георга VI на іподромі Аскот з’явилася у червоній сукні міді з коміром і ґудзиками в тон.