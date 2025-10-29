- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
У твідовому жакеті і рожевих штанях: прессекретарка Трампа у ніжному образі з’явилася на брифінгу
Керолайн Левітт обрала для свого виходу вбрання біло-рожевих кольорів.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому брифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.
До журналістів вона вийшла у ніжному образі. На Керолайн були рожеві прямі штани зі стрілками і твідовий вкорочений білий жакет із рожевою та чорною облямівками і накладними кишенями.
Прессекретарка зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.
Нагадаємо, Керолайн Левітт у смугастному жакеті зустрілася з журналістами біля Білого дому.