У твідовому жакеті і рожевих штанях: прессекретарка Трампа у ніжному образі з’явилася на брифінгу

Керолайн Левітт обрала для свого виходу вбрання біло-рожевих кольорів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому брифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

До журналістів вона вийшла у ніжному образі. На Керолайн були рожеві прямі штани зі стрілками і твідовий вкорочений білий жакет із рожевою та чорною облямівками і накладними кишенями.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт у смугастному жакеті зустрілася з журналістами біля Білого дому.

