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У твідовому жакеті і великих сережках: королева Максима відвідала робочу зустріч
Королева Максима відвідала новий робочий захід, а палац поділився світлинами.
Королева зустрілася з переможцем премії короля Віллема I 2024 року в категорії «Стійке підприємництво».
«Компанія Fairphone виробляє смартфони та аксесуари стійким чином, фокусується на економії сировини, скороченні викидів та покращенні ремонтопридатності та можливості вторинної переробки продукції.
Королева прибула на зустріч у зеленому твідовому жакеті від Chanel та чорних штанях, доповнивши аутфіт туфлями Gianvito Rossi та сумкою на короткому ремінці. Її волосся було розпущене, у вухах були великі сережки, а на обличчі денний макіяж.
Королеві Максимі провели екскурсію по офісах нідерландського бренду електроніки, де вона зустрілася з командами з продуктів, впливу та комерції та поспілкувалася із зацікавленими сторонами про інновації, стійкість, соціальні та екологічні проблеми.
Нагадаємо, нещодавно король і королева приїжджали до Уельсу, де відвідали випускний їхньої дочки принцеси Аріани, яка завершила дворічний курс навчання у United World College Adriatic.