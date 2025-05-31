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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

У твідовому жакеті і великих сережках: королева Максима відвідала робочу зустріч

Королева Максима відвідала новий робочий захід, а палац поділився світлинами.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © instagram.com/koninklijkhuis

Королева зустрілася з переможцем премії короля Віллема I 2024 року в категорії «Стійке підприємництво».

«Компанія Fairphone виробляє смартфони та аксесуари стійким чином, фокусується на економії сировини, скороченні викидів та покращенні ремонтопридатності та можливості вторинної переробки продукції.

Королева прибула на зустріч у зеленому твідовому жакеті від Chanel та чорних штанях, доповнивши аутфіт туфлями Gianvito Rossi та сумкою на короткому ремінці. Її волосся було розпущене, у вухах були великі сережки, а на обличчі денний макіяж.

Королеві Максимі провели екскурсію по офісах нідерландського бренду електроніки, де вона зустрілася з командами з продуктів, впливу та комерції та поспілкувалася із зацікавленими сторонами про інновації, стійкість, соціальні та екологічні проблеми.

Нагадаємо, нещодавно король і королева приїжджали до Уельсу, де відвідали випускний їхньої дочки принцеси Аріани, яка завершила дворічний курс навчання у United World College Adriatic.

Королева Максима, принцеса Аріана і король Віллем-Олександр / © Instagram королівської родини Нідерландів

Королева Максима, принцеса Аріана і король Віллем-Олександр / © Instagram королівської родини Нідерландів

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