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У твідовому жакеті та класичних штанях: королева Летиція на прийомі для спортсменів
Королева Летиція приймала вчора у палаці Сарсуела національну збірну Іспанії з бочча.
Це паралімпійський вид спорту з м'ячем на точність спеціально адаптований для людей з тяжкими поразками опорно-рухового апарату, що пересуваються інвалідними візками.
Головним елементом гардеробу Летиції став твідовий жакет прямого крою від іспанської асоціації APRAMP (виготовлений жінками в рамках програми соціальної реабілітації) з переплетенням темно-синіх, бежевих, білих і золотистих ниток без коміра з необробленою торочкою по краях і манжетах. Також вона одягла чорні штани з високою талією та широкими штанинами, а з-під штанів виглядали чорні шкіряні туфлі на низькому квадратному підборі.
Довге темне волосся Летиції було розпущене та укладене м'якими пасмами на бічний проділ, на вказівному пальці лівої руки — її фірмова золота каблучка Coreterno, а у вухах — лаконічні золоті сережки-пусети та стриманий макіяж на обличчі.
Нагадаємо, днями Летиція відвідала виставку «Маріана Австрійська» у музеї Прадо в Мадриді, де з'явилася у улюбленому рожевому пальті та винному штанному костюмі.