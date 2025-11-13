У твідовому жакеті та штанях: 87-річна королева Софія приїхала на захід у Мадриді

Королева Софія / © Getty Images

На захід, який відбувся в торговому центрі Carrefour Ciudad de la Imagen у Мадриді, королева Софія приїхала у блузці, брудно-зелених штанях та подовженому жакеті з твіду. Королева зробила, як завжди, лаконічну зачіску та легкий макіяж на обличчі, та доповнила образ численними підвісками та прикрасами на шиї.

87-річна королева на зустрічі оголосила про присудження гранту у розмірі 20 000 євро у межах відкриття благодійного фонду Great Collection 2025.

Королева Софія / © Getty Images

А нещодавно, нагадаємо, королева Софія в ефектному золотому костюмі з’явилася на 40-й церемонії вручення премії у галузі живопису та благодійному концерті у театрі «Реал» у Мадриді. На відміну від її чоловіка, колишнього короля Хуана Карлоса I, який утік із країни, Софія веде досить активний спосіб життя.

