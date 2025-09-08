ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
У твідовому жакеті та штанях зі стрілками: герцогиня Софі відвідала новий захід у Канаді

Герцогиня Единбурзька провела вікенд у Канаді.

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі зустрілася з Шантель Бендер, яка була зі своїм собакою Морлі з програми PADS, у Тихоокеанському товаристві собак-асистентів під час свого візиту до Спрус-Медоуз у межах візиту до Канади.

Софі любить собак і завжди радісно відвідує такі заходи.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Цього разу герцогиня з’явилася на публіці у твідовому жакеті кольору індиго від Frame, синьому топі, широких чорних вовняних штанях зі стрілками від Max Mara, взута в коричневі туфлі зі зміїної шкіри на підборах Penelope Chilvers. Образ герцогиня доповнила золотим ланцюжком з підвіскою на шиї, золотими сережками у вигляді пелюсток від Adore Jewels, легким макіяжем, а біляве волосся частково зібрала ззаду шпилькою.

Минулого тижня герцогиня Софі прибула до Канади з кількаденним візитом і була заскочена біля готелю Fairmont Palliser, куди прибула на вечерю «Інтернаціоналісти».

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

