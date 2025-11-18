У твідовому жакеті та стильних штанях: шведська кронпринцеса зустрілася з президентським подружжям Німеччини

Ельке Бюденбендер, кронпринцеса Вікторія та Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Getty Images

Її зустрічали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер на церемонії привітання у палаці Бельвю у Берліні.

Кронпринцеса Вікторія вдягнулась у короткий червоний жакет з твіду, під яким була біла блузка з краваткою на шиї і підібрала до образу чорні широкі штани та туфлі-човники зі шкіри теж чорного кольору.

Маленьку чорну сумку майбутня королева Швеції тримала у руках. У неї вуха були золоті великі сережки, волосся Вікторія зібрала в класичний пучок, який носить з однієї причини, зробила легкий макіяж і одягла золоту каблучку. А її манікюр темного кольору чудово гармоніював із червоним жакетом.

Перша леді Німеччини одягла у цей вихід зелений штанний костюм, він складався з широких штанів зі стрілками та подовженого жакету. Образ Ельке Бюденбендер доповнила зеленими туфлями з пряжками та тонким ланцюжком на шиї.

