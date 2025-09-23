- Дата публікації
У твідовому жакеті та улюблених туфлях: королева Летиція приїхала на важливий захід у діловому образі
Королева Іспанії прибула сьогодні на міжнародний захід, присвячений Всесвітньому дню досліджень раку.
Летиція приїхала до університетського містечка Мігель де Унамуно у Саламанці. Мета цього заходу — підвищити обізнаність громадськості щодо важливості досліджень раку.
Королева обрала для нового публічного виходу світлий подовжений твідовий жакет Massimo Dutti з широким чорним поясом, який носила з чорними прямими штанями зі стрілками та чорними улюбленими лакованими туфлями від бренду Sezane в стилі «Мері Джейн».
Образ свій королівська особа доповнила перлинними сережками, волосся розпустила, зробила денний макіяж і одягла улюблену каблучку Coreterno.
Нагадаємо, нещодавно королева та її чоловік король Філіп VI повернулися з поїздки до Єгипту. Ми зібрали для вас всі образи Її Величності з цієї подорожі.