Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Суспільство
97
1 хв

У твідовому жакеті та улюблених туфлях: королева Летиція приїхала на важливий захід у діловому образі

Королева Іспанії прибула сьогодні на міжнародний захід, присвячений Всесвітньому дню досліджень раку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція приїхала до університетського містечка Мігель де Унамуно у Саламанці. Мета цього заходу — підвищити обізнаність громадськості щодо важливості досліджень раку.

Королева обрала для нового публічного виходу світлий подовжений твідовий жакет Massimo Dutti з широким чорним поясом, який носила з чорними прямими штанями зі стрілками та чорними улюбленими лакованими туфлями від бренду Sezane в стилі «Мері Джейн».

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Образ свій королівська особа доповнила перлинними сережками, волосся розпустила, зробила денний макіяж і одягла улюблену каблучку Coreterno.

Нагадаємо, нещодавно королева та її чоловік король Філіп VI повернулися з поїздки до Єгипту. Ми зібрали для вас всі образи Її Величності з цієї подорожі.

