У твідовому жакеті та улюблених туфлях: королева Летиція приїхала на важливий захід у діловому образі

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Летиція приїхала до університетського містечка Мігель де Унамуно у Саламанці. Мета цього заходу — підвищити обізнаність громадськості щодо важливості досліджень раку.

Королева обрала для нового публічного виходу світлий подовжений твідовий жакет Massimo Dutti з широким чорним поясом, який носила з чорними прямими штанями зі стрілками та чорними улюбленими лакованими туфлями від бренду Sezane в стилі «Мері Джейн».

Королева Летиція / © Getty Images

Образ свій королівська особа доповнила перлинними сережками, волосся розпустила, зробила денний макіяж і одягла улюблену каблучку Coreterno.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно королева та її чоловік король Філіп VI повернулися з поїздки до Єгипту. Ми зібрали для вас всі образи Її Величності з цієї подорожі.