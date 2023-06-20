У твідовому жакеті і атласній блузці: віцепрезидентка США Камала Гарріс на заході у Лос-Анджелесі

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на сцені Juneteenth: A Global Celebration For Freedom у Грецькому театрі у Лос-Анджелесі.

Там вона постала у діловому образі total black. Політикиня скомбінувала твідовий жакет на блискавці, атласну сорочку і прямі штани зі стрілками.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Аутфіт Камала доповнила акуратним укладанням із локонами і макіяжем із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями, а шию золотою підвіскою на ланцюжку. Молочний манікюр завершив лук Гарріс.

Нагадаємо, Камала Гарріс відвідала урочисте вручення Kennedy Center Honors (Премії Центру Кеннеді), яка щорічно вручається за внесок у розвиток американської культури. На заході вона постала в елегантному вечірньому вбранні чорного кольору від бренду Vera Wang.

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