У твідовому жакеті і на шпильках: красива Камала Гарріс виступила на мітингу в університеті

Кандидатка у президенти від Демократичної партії США надає перевагу класичним кольорам у своїх ділових образах.

Чинна віцепрезидентка і кандидатка у президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс виступила на передвиборчому мітингу в Університеті Східної Кароліни у Грінвіллі, штат Північна Кароліна.

Там політикиня з'явилася у чорному твідовому жакеті із золотими ґудзиками, білій блузці і чорних штанях-кльош.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Свій діловий образ Камала доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Віцепрезидентка зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила золотими сережками з перлами, а шию – золотим ланцюжком із перлами. До лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку з перлами у вигляді прапора.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс виступила на урочистій вечері Phoenix Awards Foundation Конгресу США з нагоди вручення нагород у Вашингтоні. Вона була одягнена у довгу вечірню сукню по фігурі від бренду LaQuan Smith, розшиту лелітками.

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