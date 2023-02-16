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У твідовому жакеті і сережках-квітах: Джилл Байден зібрала подарунки для дітей військових

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У твідовому жакеті і сережках-квітах: Джилл Байден зібрала подарунки для дітей військових

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США обрала для свого виходу ніжний аутфіт.

Джилл Байден відвідала історичний будинок Декатур у Вашингтоні, де разом із дружинами губернаторів взяла участь у комплектуванні подарункових наборів для дітей військовослужбовців Національної гвардії.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася у твідовому жакеті лілового відтінку і темно-синьому светрі. На обличчя вона одягла блідо-рожеву маску.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками у вигляді квітів з кристалами, а шию – золотими ланцюжками. На руках у неї були браслет і годинник.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден продемонструвала образ у фіолетовій сукні-футлярі з гарною зоною декольте і рукавами три четверті.

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Дата публікації
Перегляди
398
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