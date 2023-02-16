У твідовому жакеті і сережках-квітах: Джилл Байден зібрала подарунки для дітей військових

Перша леді США обрала для свого виходу ніжний аутфіт.
Джилл Байден відвідала історичний будинок Декатур у Вашингтоні, де разом із дружинами губернаторів взяла участь у комплектуванні подарункових наборів для дітей військовослужбовців Національної гвардії.
Там перша леді з'явилася у твідовому жакеті лілового відтінку і темно-синьому светрі. На обличчя вона одягла блідо-рожеву маску.
Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками у вигляді квітів з кристалами, а шию – золотими ланцюжками. На руках у неї були браслет і годинник.
Нагадаємо, раніше Джилл Байден продемонструвала образ у фіолетовій сукні-футлярі з гарною зоною декольте і рукавами три четверті.
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